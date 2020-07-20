Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren milli güreşçi, mart ayında Macaristan'a olimpiyat kalifikasyon maçları için gittiklerini, müsabakaların başlamasına 1 hafta kala da koronavirüs salgını nedeniyle organizasyonun ertelendiğini anımsattı.

Atakan, pandemi sürecinde yaklaşık üç ay evde kaldıklarını ve antrenman yapmaya devam ettiklerini anlattı.

"Sporda siz antrenman yapmadığınız zaman, o sizi bir hafta, belki de aylarca geriye atıyor. Biz de bu pandemi sürecini nasıl olumlu hale getirebiliriz diye çalışma yaptık. Bu çerçevede kulüp, hoca ve antrenörlerimizin vermiş olduğu programları evlerimizde uyguladık. Dört dörtlük antrenman olmasa da yine de vücudumuzu korumaya çalıştık."

Atakan Yüksel, Bolu'da ikinci kampa girdiklerini belirterek, aralık ayında bir Dünya Şampiyonası öngörüldüğünü, onun için hazırlandıklarını bildirdi.

[Fotoğraf: AA]

Ardından Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın eleme maçlarına gireceklerini aktaran milli güreşçi, 2021 yılını olimpiyatlarla tamamlayacaklarını dile getirdi.

"Hayallerim bir yıl daha ertelendi"

Atakan, yoğun bir çalışma temposu içerisinde hazırlıklarını vurguladı.

"Önümüzde maç olacakmış gibi çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yaparız. Ülkemizi, bayrağımızı, vatanımızı ve milletimizi en iyi şekilde temsil ederiz."

[Fotoğraf: AA]

Atakan Yüksel, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları sonrası sporu bırakmak olduğunu söyledi.

"Fakat nasip olmadı ve hayallerim bir yıl daha ertelendi. Daha önce olimpiyat görmüş bir sporcuyum. Amacım olimpiyat oyunlarına gitmekten ziyade, orada madalya almak. Bu doğrultuda çalışıyorum. İlk etapta olimpiyat vizesi alıp, ardından orada ülkemi en iyi şekilde temsil edip, daha sonra da spor hayatıma nokta koymayı düşünüyorum."

Milli güreşçi, şu anda beden eğitimi öğretmenliği yaptığını anlattı.

"İleriye dönük bir plan henüz yapamadım. Şu anda güreş dışında bir plan yapmak istemiyorum. İnşallah olimpiyatların ardından birkaç ay dinlendikten sonra sağlıklı bir karar vereceğim."