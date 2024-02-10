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Spor
AFP 10.02.2024 21:33

Milli eskrimciler Bulgaristan'da iki madalya kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Eskrim Circuit Turnuvası'nda Erkek Milli Takımı ile kızlarda Elvin Gülışık, gümüş madalya kazandı.

Milli eskrimciler Bulgaristan'da iki madalya kazandı

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, bireysel kızlarda Elvin'in rakiplerini eleyerek finale yükseldiği ve Polonyalı Natasza Kus'la altın madalya maçına çıktığı belirtildi. Genç sporcunun finalde rakibine 15-6 yenilerek gümüş madalya aldığı aktarıldı.

Takım müsabakalarında ise Ahmed Turgut Anbarlılar, Mehmet Ata Çoban, Arda Barış Demircan ve Kıvanç Kırtay'dan oluşan Yıldız Erkek Flöre Milli Takımı'nın, finalde Macaristan'a kaybettiği ifade edildi. Milli takımın turnuvayı gümüş madalyayla tamamladığı kaydedildi.

Turnuva yarın erkekler flörede bireysel, kızlarda ise takım müsabakalarıyla devam edecek.


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