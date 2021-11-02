Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 21:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli boksör Kerem Özmen yarı finale yükseldi
Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 63,5 kilo çeyrek final maçında Hint rakibi Shiva Thapa'yı yenerek yarı finale yükselen Kerem Özmen, bronz madalyayı garantilemiş oldu.
Kerem Özmen, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonada dün son 16 turunda, Macar rakibi Richard Kovacs'ı mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.
Kerem, bugün de Hint rakibi Shiva Thapa'yı sayıyla yenerek yarı finale yükseldi.
Kerem Özmen bu sonuçla bronz madalyayı garantilemiş oldu.
KEREM ÖZMEN YARI FİNALDE!— Türkiye Boks Federasyonu (@boksfederasyonu) November 2, 2021
Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası 63.5 kilo çeyrek final müsabakasında ringe çıkan sporcumuz Kerem Özmen, Hintli Shiva Thapa'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi ve bronz madalyayı garantiledi. pic.twitter.com/IUUBdGuyH7
Etiketler: Sırbistan
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