Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 19:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli bilardocu Murat Naci Çoklu dünya ikincisi oldu
[Fotoğraf: AA]
Mısır'da sona eren 73. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonasında milli sporcu Murat Naci Çoklu, iki oldu.
Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Çoklu, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen şampiyonanın finalinde Hollanda'dan Dick Jaspers'a 50-37 kaybederek ikinci sırada yer aldı.
[Fotoğraf: DHA]
Türkiye'yi organizasyonda milli sporcular Lütfi Çenet, Murat Naci Çoklu, Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir ve Mehmet Can Çapak temsil etti.
Son Haberler
- 20:41
- 20:22
- 20:37
- 19:50
- 19:41
Sıradaki Haber
Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığına Aslan Abid Uğuz seçildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz