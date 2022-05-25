Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa’nın Pace kasabasında düzenlenecek organizasyonda 29 ülkeden 131 atlet mücadele edecek.

Organizasyon tarihinde 8 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Türkiye'yi bu yarışlarda 8 sporcu temsil edecek.

Kadınlarda Yasemin Can, Esma Aydemir, Yayla Günen, Fatma Karasu, erkeklerde ise Aras Kaya, Ömer Amaçtan, Ramazan Baştuğ ve Sezgin Ataç Türkiye adına yarışacak.