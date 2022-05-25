Yeni sezon için alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, arayışlarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, pazar günü yapılacak seçim sonrasında transfer çalışmalarına hız verecek.

Savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın ilk hedefi, İttifak Holding Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı.

Teknik direktör Valerien Ismael, 27 yaşındaki futbolcunun transferine onay vermiş durumda. Üçlü savunma oynatan Fransız çalıştırıcı, Abdülkerim'in takıma kazandırılmasını istiyor.

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a geçtiğimiz haftalarda 2 milyon euroluk teklif sunmuştu. Yeşil beyazlılar ise bu teklifi yeterli bulmadı.

Beşiktaş, önümüzdeki günlerde yeni bir öneriyle Konya ekibinin kapısını çalacak.

Siyah beyazlılar, 2 milyon euronun yanı sıra oyuncu takasıyla Abdülkerim'in transferini bitirmeye çalışacak.

Beşiktaş, takasta kullanılacak isimler konusunda İttifak Holding Konyaspor'a alternatifli bir liste sunacak. Listede Salih Uçan'ın da olacağı gelen haberler arasında.

Güven Yalçın'ın sözleşme uzatma konusundaki kararı bekleniyor

Diğer yandan Güven Yalçın, sözleşme uzatma konusuna yönetime olumlu ya da olumsuz yanıt vermedi.

Siyah beyazlılar, 23 yaşındaki oyuncunun cevabını Haziran ayına kadar bekleyecek.