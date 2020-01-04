Spor
Miha Zajc’a İtalya'dan talip var04 Ocak 2020 Cumartesi 14:42 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 14:43
Geçtiğimiz günlerde sakatlanan ve uzun bir süre forma giyemeyecek olan Miha Zajc'a, Brescia talip oldu. İtalyan ekibinin, Fenerbahçe ile ilk teması kurduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak olan Miha Zajc’a, İtalya’dan talip çıktı.
Sky Italia’nın haberine göre Brescia'nın, Sloven yıldızın sağlık durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de sezon başından beri fazla forma şansı bulamayan ve Ersun Yanal'ın sistemde düşünmediği Zajc’ın Şubat ayında sahalara dönmesi bekleniyor.
Brescia'nın Zajc için ilk adımı attığı ve oyuncunun bonservis bedelinin sorulduğu gelen haberler arasında.
25 yaşındaki futbolcu 14 Aralık’ta sakatlanmıştı.
Kaynak: TRT SPOR
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