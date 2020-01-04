Spor

Miha Zajc’a İtalya'dan talip var

04 Ocak 2020 Cumartesi 14:42 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 14:43

Geçtiğimiz günlerde sakatlanan ve uzun bir süre forma giyemeyecek olan Miha Zajc'a, Brescia talip oldu. İtalyan ekibinin, Fenerbahçe ile ilk teması kurduğu öğrenildi.