The Last Dance belgeselinin ardından tekrar manşetleri süsleyen Michael Jordan, siyahi senatör ile ilgili açıklaması sorulunca, "Cumhuriyetçiler de spor ayakkabı giyiyor" açıklamasını yapmış ve tepki çekmişti.

Bugünlerde tekrar gündemin ilk sırasına ırkçılık konusu oturunca, Jordan'ın açıklamaları da merakla beklenmeye başlandı. Geçtiğimiz gün "kınadığını" belirten bir açıklama yapan Jordan, bugün de "Jordan" markası üzerinden bir açıklama yayımladı.

Tarihin gelmiş geçmiş en iyi basketbolcusu olarak gösterilen emekli oyuncu ve Jordan markası, ırk eşitliği, sosyal adalet ve daha fazla insana eğitim vermeye adanmış yardım kuruluşlarına önümüzdeki 10 yıl boyunca yardım yapacak. MJ'in bu süre içinde bağışlayacağı toplam miktar, 100 milyon doları aşacak.