Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 08:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mete Gazoz'un dedesi Temel Tahmaz hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un dedesi, Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gazoz'un kayınpederi Temel Tahmaz yaşamını yitirdi.
Temel Tahmaz'ın ölüm haberi üzerine Türkiye Okçuluk Federasyonu da başsağlığı mesajı paylaştı.
"Yönetim kurulu üyemiz Sayın Metin Gazoz'un kayınpederi Temel Tahmaz vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."
Temel Tahmaz'ın cenazesinin bugün Giresun'un Görele ilçesi İnanca köyünde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Etiketler: Mete Gazoz Okçuluk
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