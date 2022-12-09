Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 02:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko'dan 29 sayı fark
[Fotograf: AA]
THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alba Berlin'i 104-75 mağlup ederek 10. galibiyetini aldı.
Başkent Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-18 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, ikinci periyotta farkı artırarak soyunma odasına 54-35 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde tutan ve son çeyreğe 84-52 önde giren sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 104-75 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 10. galibiyetini alırken, Alman ekibi art arda 9. mağlubiyetini yaşadı.
Sekiz oyuncunun çift haneli skor ürettiği sarı-lacivertli ekipte Carsen Edwards ve Marko Guduric, 13'er sayı kaydetti. Ev sahibi takımda ise Jaleen Smith, 15 sayı attı.
Etiketler: Basketbol Fenerbahçe
Son Haberler
- 03:22
- 03:17
- 02:24
- 00:55
- 00:51
Sıradaki Haber
Senegal, 2027 Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz