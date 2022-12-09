Senegal Haber Ajansı'nın (APS) Spor Bakanlığı'nın 2023 bütçesine dayandırdığı haberine göre, Senegal, 2027 CAN'a ev sahipliği yapmak için adaylığını koydu.

Bakanlığın 2023 bütçesinde, turnuva için ülkenin Saint-Louis kentinde yapılacak bir stadın inşaatına ilişkin detay dikkati çekti.

Senegal'in turnuvaya ev sahipliği yapabilmesi için uluslararası normlara uygun ve Afrika Futbol Federasyonu'nun kriterlerini karşılayan 6 ila 8 stadyuma sahip olması gerekiyor.

Ülkede, bu kriterlere uygun olduğu düşünülen ve aralarında Türk bir firmanın başkent Dakar'da inşa ettiği Abdoulaye Wade Stadyu'mu da dahil 6 stat bulunuyor.

Bu yıl kupanın sahibi olan Senegal, turnuvaya 1992'de ev sahipliği yapmıştı.