Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 02:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Senegal, 2027 Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyor
Senegal, 2027 Afrika Uluslar Kupası'nı (CAN) düzenlemek için aday oldu.
Senegal Haber Ajansı'nın (APS) Spor Bakanlığı'nın 2023 bütçesine dayandırdığı haberine göre, Senegal, 2027 CAN'a ev sahipliği yapmak için adaylığını koydu.
Bakanlığın 2023 bütçesinde, turnuva için ülkenin Saint-Louis kentinde yapılacak bir stadın inşaatına ilişkin detay dikkati çekti.
Senegal'in turnuvaya ev sahipliği yapabilmesi için uluslararası normlara uygun ve Afrika Futbol Federasyonu'nun kriterlerini karşılayan 6 ila 8 stadyuma sahip olması gerekiyor.
Ülkede, bu kriterlere uygun olduğu düşünülen ve aralarında Türk bir firmanın başkent Dakar'da inşa ettiği Abdoulaye Wade Stadyu'mu da dahil 6 stat bulunuyor.
Bu yıl kupanın sahibi olan Senegal, turnuvaya 1992'de ev sahipliği yapmıştı.
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