Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 00:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Messi ve Ronaldo'dan ortak paylaşım
Dünya Kupası öncesi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yaptı. Paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Bir marka için poz veren iki dünya yıldızı, ilk kez sosyal medyada birlikte yer aldıkları bir fotoğraf paylaştı.
Paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Portekizli yıldız Ronaldo, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Messi ile ilgili "Messi muhteşem bir oyuncu. 16 yıldır aynı sahneyi paylaşıyoruz. Dolayısıyla onunla harika bir ilişkim var. Onunla takım arkadaşı gibiyim. Benim hakkımda konuşma şeklinde her zaman saygı duyduğum bir insan'' sözlerini kullanmıştı.
Etiketler: Lionel Messi Cristiano Ronaldo
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