Bir marka için poz veren iki dünya yıldızı, ilk kez sosyal medyada birlikte yer aldıkları bir fotoğraf paylaştı.

Paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Portekizli yıldız Ronaldo, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Messi ile ilgili "Messi muhteşem bir oyuncu. 16 yıldır aynı sahneyi paylaşıyoruz. Dolayısıyla onunla harika bir ilişkim var. Onunla takım arkadaşı gibiyim. Benim hakkımda konuşma şeklinde her zaman saygı duyduğum bir insan'' sözlerini kullanmıştı.