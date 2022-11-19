Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 20:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cüneyt Çakır, aktif hakemlik kariyerini noktaladı
[Fotograf: AA]
FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile Gaziantep'te yaptığı özel maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı.
Kalyon Stadı'nda Türkiye ile Çekya arasında oynanan hazırlık maçının ilk 5 dakikasını yöneten Cüneyt Çakır'ı, sahada bulunan A Milli Takım ve Çek futbolcular sarılarak tebrik etti.
Stattaki taraftarlar tarafından ayakta alkışlanan ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" tezahüratı yapılan Çakır'a Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından teşekkür plaketi verildi.
Aktif hakemliği bırakan Çakır, TFF'de eğitimci olarak görev yapacak.
[Fotoğraf: AA]
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