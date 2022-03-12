TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakasında yaptıkları disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ikişer maç men cezasına çarptırılan Mert Hakan Yandaş ve Puchacz'ın itirazı incelendi.

Açıklamada, Mert Hakan ve Puchacz'a verilen cezalar onandı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti sebebiyle uygulanan 15 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin 500 lira para cezası da onandı.