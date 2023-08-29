Mersin'de Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası düzenlenecek

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenecek kupaya, 25 ülkeden 97 sporcu katılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Kerem Şener, Sercan Demir, Hasan Bulut ve Hamza Şamil Yılmaz, kadınlarda ise Sevgi Seda Kayışoğlu, Ceren Biner, Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür ve Atiye Berra Karademir temsil edecek.

Bireysel alet elemelerinin 1-2 Eylül'de yapılacağı Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, 3 Eylül'deki final müsabakalarıyla sona erecek.