Barcelona Kırgızistan'da futbol akademisi kurdu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta'nın da katıldığı açılış töreninde akademin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Caparov, ülkede futbolun gelişmesini sağlayacak altyapı çalışmalarına hız verdiklerine dikkati çekti.
Barcelona Kulübü Başkanı Laporta ise akademinin ikincisinin temelini 30 Ağustos Çarşamba günü Bişkek'te atılacağını anımsattı.
Başkent Bişkek'te, 30 Ağustos Çarşamba günü ayrıca eski Barcelonalı futbolcuların yer alacağı gösteri maçı yapılacak.