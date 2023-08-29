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Spor
AA 29.08.2023 18:52

Barcelona Kırgızistan'da futbol akademisi kurdu

İspanyol futbol kulübü Barcelona, Kırgızistan'ın Celalabad kentinde futbol akademisi kurdu.

Barcelona Kırgızistan'da futbol akademisi kurdu
[Fotograf: AA]

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta'nın da katıldığı açılış töreninde akademin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Caparov, ülkede futbolun gelişmesini sağlayacak altyapı çalışmalarına hız verdiklerine dikkati çekti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Barcelona Kulübü Başkanı Laporta ise akademinin ikincisinin temelini 30 Ağustos Çarşamba günü Bişkek'te atılacağını anımsattı.

Başkent Bişkek'te, 30 Ağustos Çarşamba günü ayrıca eski Barcelonalı futbolcuların yer alacağı gösteri maçı yapılacak.

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