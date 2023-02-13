Merih Demiral'ın yardım kampanyasına yoğun ilgi
İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik başlattığı kampanyadaki bağış miktarı 7 milyon 550 bin liraya ulaştı.
Merih, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, açık artırmaya çıkarılan Karim Benzema ve Harry Kane formalarının 1 milyon 250 bin liraya satıldığını belirtti.
"Böylece kampanyamız dahilinde deprem bölgesine aktarılan toplam tutar 7 milyon 550 bin liraya ulaştı."
Milli futbolcunun girişimiyle Paris Saint-Germain'den Lionel Messi ve Kylian Mbappe, Manchester City'den Erling Haaland, Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo, Roma'dan Paulo Dybala, Atletico Madrid'den Antoine Griezmann gibi ünlü oyuncuların imzalı formaları, geliri depremzedeler için kullanılmak üzere açık artırmaya çıkarılmıştı.
Formaların satışından elde edilen gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere bu sabah @ahbap hesabına yatırıldı.— Merih Demiral (@Merihdemiral) February 13, 2023
Devam eden açık artırmalara katılmak için @TeamDemiral’a ulaşabilir ve https://t.co/eqWC1MiX4r'dan takip edebilirsiniz.
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