Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 00:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da pole pozisyonu Bottas'ın
[Fotoğraf: AA]
Meksika Grand Prix'sine, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak.
Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Meksika Grand Prix'sinde, 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde sıralama turlarındaki 1 dakika 15.875 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.
Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, takım arkadaşı Bottas'ın 0.145 saniye arkasında ikinciliği, pisti liderden 0.350 saniye yavaş turlayan Hollandalı Max Verstappen (Red Bull-Honda) ise üçüncülüğü elde etti.
71 turluk yarış, bugün TSİ 22.00'de başlayacak.
Son Haberler
- 01:33
- 00:41
- 00:24
- 00:04
- 00:08
Sıradaki Haber
Trabzon'da galibiyet sevinci
Yükleniyor lütfen bekleyiniz