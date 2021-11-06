Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 23:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da galibiyet sevinci
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da bordo-mavili taraftarlar, Beşiktaş maçının ardından alınan 2-1'lik galibiyeti kutlandı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Kent Meydanı'nı dolduran bordo-mavili taraftarlar, ellerinde Trabzonspor bayrakları ve meşalelerle galibiyeti kutladı.
"Şampiyon Trabzonspor" tezahüratlarında bulunan taraftarlar, zaman zaman yolu trafiğe kapattılar.
[Fotoğraf: AA]
Bazı taraftarlar ise araçlarıyla oluşturdukları konvoylarla, şehir turu atarak sevinç gösterilerine ortak oldular.
Etiketler: Trabzonspor Beşiktaş Süper Lig Derbi
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