Şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı günün planlamasıyla ilgili çalışmalara başladıklarını söyleyen Gümüşdağ, "Kasımpaşa maçı için federasyona başvurduk, maçı 17.00'ye aldık. 6. yılımızda, 21.00'de 6. şampiyon olarak kupamızı kaldıracağız. Stada yaklaşık 4 bin kişi alacağız." dedi.

TRT SPOR'da yayınlanan Stadyum programına konuk olan Gümüşdağ merak edilen birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Kulübün satılıp satılmayacağı ile ilgili daha önce Çin'den teklif geldiğini söyleyen başkan Gümüşdağ, kulübün geleceği için her şeyi yapacaklarını belirtti.

Geçmişte Çin'den bir satın alma teklifi gelmişti. O gün için erken olduğunu düşündük. O dönem bir hikayemiz yoktu artık hikayemiz var. Şu an için bir teklif yok.

"Abdullah Avcı'nın çok emeği var"

"Bu kulübün temelinde Abdullah Avcı'nın çok emeği var. Ondan sonra Okan Buruk geldi, taçlandırdı. Bir takım ilk 4'ün içinde 6 yıldır mücadele veriyorsa bu sizi başarıya götürüyor.2014 yılında bir avuç inanan insanla bu günlere geldik. Geçtiğimiz 6 yıla baktığımızda bu kulüp hiç 5. olmadı. Son 6 yılın en çok puan toplayan takımı biziz. Biz takımımıza hep inandık, o inanç bizi buralara getirdi. "

"Bu sadece benim başarı hikayem değil"

"Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takımdık. Türkiye'de şampiyon olan takımın, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidebilmesi için toplanan puanlarda bizim katkımız yüzde 45. Bu sadece benim başarı hikayem değil, kolektif çalışmaya çok uygun bir ekibiz. Bu takım imkansıza inanmadı ve imkansızı başardı. 6 yıllık istikrarımız şampiyonluk kadar kıymetli. Asırlık çınarlarla mücadele ettiğimizin farkındayız. Kulüpleri artık her açıdan doğru yönetebilme zorunluluğumuz var. 6 yıldır bu kulübü denk bütçeyle götürüyoruz."

Yabancı kuralı konusunda yeniden bir değerlendirme yapılabilir.

"Gerisini Arda'ya sormak lazım"

"Emre Belözoğlu 4 yıl takım kaptanlığı yaptı, Başakşehir'de belki de kariyerinin en güzel günlerini yaşadı, biz de ondan çok faydalandık. Camiası istediği için gitti. Arda belki sportif olarak çok başarılı olamadı ama o da bu duyguları yaşamış bir oyuncuydu. Arda Turan ile oturduk, konuştuk ve teşekkür ettik. Arda ile beraber ayrılık kararı aldık. Gerisini Arda'ya sormak lazım."

"Takip ettiğimiz genç oyuncular var"

"Cengiz Ünder'i 15 milyon euroya sattık. Napoli'ye gitme durumu var, görüşülüyor bildiğim kadarıyla. Oradan 5 milyon euro gelir elde edebiliriz. Kadroda gençleştirme başlangıcını devre arasında yaptık. Sadece yıldız oyuncu almak için transfer yapmayız. Okan Buruk devre arasında bir tane transfer bile istemedi. Süper Lig'de devre arasında Başakşehir haricinde 17 takım transfer yaptı, sadece biz yapmadık. Takip ettiğimiz genç oyuncular var, transfer çalışmalarımız başladı. Bugüne kadar yabancı transferinde neredeyse hata yapmadık."

5 yıl içinde 28-29 milyon euro'luk oyuncu sattık. Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olma durumu var. Oradan 4-5 milyon euro daha alabiliriz.

"Avrupa'da mücadele edebilmek için yabancı sınırlaması olmamalı."

"Ben 14 yabancı oyuncunun serbestliğine inanıyorum. Avrupa'da mücadele edebilmek için yabancı sınırlaması olmamalı. Maalesef futbolun altyapısına gerekli yatırım yapılmıyor, bunu hepimiz biliyoruz. Biz 14 yabancıyı yarın 5'e indirdik diyelim, tek problemimizin bu olduğuna inanıyor muyuz? Bırakın ben Avrupa'da oynuyorsam, 13-14 taneyi kullanayım. Bu sistemin yerinde olduğunu düşünmüyorum, tekrar değerlendirmek lazım. Yabancı kuralı ile ilgili tahkime giden kulüplerden biri de biziz."

"Hakemlerin art niyetli olmadığını düşünüyorum"

"Hiçbir zaman hakem hatalarının arkasında art niyet aramadım. MHK başkanını da futbol camiası tanır, dürüst biridir. VAR olmasaydı, lig nasıl biterdi, onu bilemiyorum. Hakemlerin art niyetli olmadığını düşünüyorum."

*"Şu anda satma gibi bir şey yok"

"Başakşehir ilçesinin takımı. Biz bu kulübü büyütecek bir partnerle olabiliriz ama şu anda satma gibi bir şey yok. Geçmişte Çin'den bir teklif geldi ama biz erken olduğunu düşündük, şimdi bir hikayemiz var. Kulübümüzün geleceği için her şeyi yaparız."

Futbolcu maaşları nasıl ödeniyor?

"Başakşehir 6 yıldır ilk 4'ün dışına çıkmadı. O yüzden performans gelirleri var UEFA gelirleri var, oyuncu satışları var. Biz bir anonim şirketiz, her şeyimiz açık ve net."

İrfan Can Kahveci'ye resmi bir teklif yok. Fakat Avrupa'dan takip eden kulüpler var.

"İrfan Can'ı farklı kulüpler izliyor"

Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci ile daha önce bu konuyu konuştuğunu vurguladı.

"Avrupa'ya gitmek isteyen bir oyuncunun asla önünü kapatmam. İrfan Can Kahveci Türkiye'nin gurur duyacağı bir yetenek. Milli takımda en fazla süre alan isimler bizim futbolcularımız. Avrupa'ya gitmek isteyen bir oyuncunun asla önünü kapatmam. İrfan Can'ı farklı kulüpler izliyor, teklif geldiğinde değerlendirir ve paylaşırız. Şampiyon takımda şu an, 'Yurt dışından teklif geldiğinde değerlendirebilirim' dedi bana da sezon başında. Gelince, her türlü yardımı gösteririz. Şu anda resmi bir teklif yok."