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Spor
AA 05.01.2024 17:10

Mauro Icardi'den Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Mauro Icardi'den Galatasaray'a kötü haber
[Fotoğraf: AA arşiv]

Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verildiğini açıkladı.

"Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir." .
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