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Matuidi ve Rugani koronavirüsü yendi
[Fotoğraf: Reuters]
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta yeni tip koronavirüs saptanan Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'nin son testleri negatif çıktı.
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'ye yapılan son iki test negatif sonuçlanmıştır. Oyuncularımız iyileşmiş ve evlerinde yaptıkları izolasyon sona ermiştir." ifadeleri kullanıldı.
Juventus'ta koronavirüs testi pozitif çıkan bir diğer oyuncu ise Arjantinli yıldız Paulo Dybala olmuştu.
Etiketler: İtalya Birinci Futbol Ligi serie a Juventus yeni tip koronavirüs Blaise Matuidi Daniele RuganiSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 16:19
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