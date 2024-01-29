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Spor
DHA 29.01.2024 09:55

Masuaku ve Bakambu'lu Demokratik Kongo Cumhuriyeti çeyrek finalde

Beşiktaşlı Arthur Masuaku ve Galatasaraylı Cedric Bakambu'nun formasını giydiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afrika Kupası son 16 turunda Mısır'ı penaltı atışları sonrasında eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Masuaku ve Bakambu'lu Demokratik Kongo Cumhuriyeti çeyrek finalde

Afrika Kupası Son 16 Turu'nda Mısır ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Stade Laurent Pokou'da oynanan karşılaşmanın normal süresi Meschack ve Mostafa Mohamed'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Uzatma anlarında da gol olmayınca turu geçen tarafı penaltı atışları belirledi. Penaltı atışları sonrasında rakibine 8-7 üstünlük kuran Demokratik Kongo Cumhuriyeti çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arthur Masuaku; mücadelenin tamamında görev alırken, penaltı atışından faydalanamadı.

Cedric Bakambu da karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 65 dakikada sahada kaldı. Öte yandan Mısır'da mücadeleye 11'de başlayan Trabzonsporlu Trezeguet de 83 dakika sahada kalabildi.

Çeyrek finalde Demokratik Kongo Cumhuriyet-Gine ile eşleşti

Öte yandan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin çeyrek finaldeki rakibi Gine oldu. Ekvator Ginesi'ni uzatma anlarında bulduğu golle 1-0 yenen Gine, adını çeyrek finale yazdırmıştı. İki ülke 2 Şubat Cuma günü TSİ 23.00'te Stade Olympique Alassane Ouattara karşı karşıya gelecek. 

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