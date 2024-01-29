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Spor
AA 29.01.2024 09:20

Fenerbahçe Beko Fransa deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında 30 Ocak Salı günü deplasman Fransa'nın LDLC ASVEL ekibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko Fransa deplasmanında
[Fotograf: AA]

LDLC Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ligde son olarak İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 88-75 mağlup etmeyi başarmıştı.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius önderliğinde yakaladığı çıkışı sürdüren Fenerbahçe Beko, ligde 14 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

Geride kalan maçlarda 5 galibiyet ve 18 mağlubiyeti bulunan ev sahibi ekip ise 18. basamakta yer alıyor.

İstanbul'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko 101-86 kazanmıştı.

İki ekip arasında bu ligde daha önce oynanan 13 müsabakada ise sarı-lacivertlilerin 10'a 3'lük üstünlüğü bulunuyor.

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