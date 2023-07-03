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Spor
AA 03.07.2023 11:50

Masaların altında uyuyarak başladığı teniste çok sayıda madalya kazandı

Kayseri Kocasinan Belediyespor forması giyen Kenan Eren Kahraman, 5 yaşında başladığı masa tenisinde kısa sürede çok sayıda madalya kazandı.

Masaların altında uyuyarak başladığı teniste çok sayıda madalya kazandı
[Fotograf: AA]

Halasının yönlendirmesiyle masa tenisine başlayan 12 yaşındaki Kahraman, kısa sürede gelişim sağlayarak mili takıma seçilmeyi başardı.

Kendisinden büyük sporcularla mücadele ederek üst kategorilerde Türkiye şampiyonlukları elde eden Kahraman, son olarak 13-18 Haziran arasında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Küçükler 13 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda takımlar kategorisinde altın madalya, ferdi yarışlar da ise bronz madalyaya uzandı.

Kenan Eren Kahraman, masa tenisine halasının yönlendirmesiyle 5 yaşında başladığını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Küçük olması nedeniyle antrenörlerinin kendisiyle yakından ilgilendiğini belirten Kahraman, "İlk zamanlar oynayamıyordum, top sektiriyordum. Zamanla bu düzeye geldim." dedi.

Kahraman, Türkiye ve Avrupa'da madalyalar kazandığını, hedefinin olimpiyatlarda mücadele etmek olduğunu anlattı.

"Yaklaşık 4 yıldır milli takım sporcusuyum. İlk madalyamı 7 yaşında Türkiye şampiyonasında aldım. Sonrasında 4 kere Türkiye şampiyonu oldum, ikincilik ve üçüncülüklerim de var. Haziranda Avrupa şampiyonasında takım olarak birinci, ferdide üçüncü oldum. Şimdi de Yunanistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Oradan gelince Polonya'da Avrupa Şampiyonası var. Orası için çalışmalara başlayacağım. İnşallah buralarda da güzel dereceler yaparım. Bundan sonraki hedefim ise Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlara katılmak."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Olimpiyatlara gideceğine inanıyorum"

Milli takım antrenörü Halil Adak da Kenan Eren'in çalışma azmi ve oyun tekniğiyle kısa sürede ön plana çıktığına dikkati çekti.

Adak, bu süreçte ailesinin sporcuya büyük destek verdiğini ve başarıların peş peşe geldiğini dile getirdi.

"Kenan'ın ilk başlaması çok komik aslında. İlk başlarda çok yoruluyordu, masaların altında uyuyordu ama şimdi o yorgunlukların, geçmişte çektiği cefaların sefasını sürmeye başladı. Bu sene küçükler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu, kendi yaş kategorisinin üzerinde yıldızlarda da Türkiye şampiyonu oldu. Kenan'ın olimpiyatlara gideceğine inanıyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Masa Tenisi İl Temsilcisi Kemal Balım ise küçükler kategorisinde olmasına rağmen yıldızlarda ve gençlerde takımlarla Türkiye şampiyonlukları kazandığına işaret etti.

"Kendinden üst kategorilerde de dereceler elde ediyor. Milli takımda da ülkemiz adına önemli bir sporcu konumuna geldi. Avrupa'da aldığı derece ile de bizi gururlandırdı."

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