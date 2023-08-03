Açık 31.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 03.08.2023 17:53

Marsilya Başkanı Pablo Longoria'dan Cengiz Ünder açıklaması

Marsilya Başkanı Pablo Longoria, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Cengiz Ünder'in durumu hakkında açıklama yaptı.

Marsilya Başkanı Pablo Longoria'dan Cengiz Ünder açıklaması
[Fotograf: TRT SPOR]

Longoria, Cengiz için bir kulüple anlaşmak üzere olduklarını ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi.

"Cengiz'in durumu Almanya'da olduğumuz dönemdekinden farklı şu anda. Bir takımla anlaşmayı tamamlamak üzereydik ancak çeşitli sebeplerden dolayı henüz bu gerçekleşmedi"

Longoria, Cengiz için birçok teklif olduğunu söyledi.

"Masada birçok takımdan teklif var şu anda Cengiz için. En iyi teklif için piyasayı araştırıyoruz. Şu anda herhangi bir takımla anlaşmaya yakın değiliz ancak teklifler olduğu doğru."

ETİKETLER
Fenerbahçe Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Kolombiya ile Fas son 16 turuna kalan takımlar oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:37
Rusya Romanya’nın Moskova Büyükelçiliğine diplomat kotası koydu
18:33
Çin'den Tayvan lider vekilinin ABD'ye 'transit ziyaret' planına tepki
18:26
Hindistan'dan Pakistan'ın diyalog çağrısına yanıt
18:21
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
18:13
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurulu 8 Ağustos'ta toplantıya çağırdı
18:05
Serinlemek için sulama kanalına giren 1 kişi boğuldu
İstanbullular "eyyam-ı bahur" sıcaklarıyla bunaldı
İstanbullular "eyyam-ı bahur" sıcaklarıyla bunaldı
FOTO FOKUS
Hatay'da kültürel mirasın ihya edilmesi için yeni imar planı
Hatay'da kültürel mirasın ihya edilmesi için yeni imar planı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ