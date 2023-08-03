Marsilya Başkanı Pablo Longoria'dan Cengiz Ünder açıklaması

Longoria, Cengiz için bir kulüple anlaşmak üzere olduklarını ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi.

"Cengiz'in durumu Almanya'da olduğumuz dönemdekinden farklı şu anda. Bir takımla anlaşmayı tamamlamak üzereydik ancak çeşitli sebeplerden dolayı henüz bu gerçekleşmedi"

Longoria, Cengiz için birçok teklif olduğunu söyledi.

"Masada birçok takımdan teklif var şu anda Cengiz için. En iyi teklif için piyasayı araştırıyoruz. Şu anda herhangi bir takımla anlaşmaya yakın değiliz ancak teklifler olduğu doğru."