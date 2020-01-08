Spor
ManU'yu yıkan City avantajı kaptı08 Ocak 2020 Çarşamba 09:25 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 09:27
Manchester City, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Manchester United'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti ve evinde oynayacağı rövanş için büyük avantaj yakaladı.
Manchester derbisine sahne olan turnuvadaki eşleşmenin ilk ayağı, United'ın sahası Old Trafford Stadı'nda yapıldı.
Manchester City, Bernardo Silva'nın 17, Mahrez'in 33 ve Pereira'nın (kendi kalesine) 38'inci dakikada attığı gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı. Manchester United'ın golünü 70'inci dakikada Rashford kaydetti.
Bu sonuçla Manchester City, 29 Ocak'ta oynanacak rövanş öncesi önemli bir avantaj sağladı.
Kaynak: AA
Etiketler: Manchester City İngiltere Lig Kupası manchester united