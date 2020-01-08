Spor

ManU'yu yıkan City avantajı kaptı

08 Ocak 2020 Çarşamba 09:25 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 09:27

Manchester City, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Manchester United'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti ve evinde oynayacağı rövanş için büyük avantaj yakaladı.