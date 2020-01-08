Spor
Fenerbahçe'de Adil Rami ile ayrılık an meselesi08 Ocak 2020 Çarşamba 09:08 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 09:10
Fenerbahçe'de Adil Rami konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Forma şansı bulamayan Fransız oyuncu ile yolların yarılması an meselesi.
Adil Rami ile ilgili iddia ülkesi Fransa'dan geldi. Fransız basını, yeterince şans bulamayan 34 yaşındaki futbolcunun yönetim ile toplantı yaptığı ve ayrılık talebini ilettiğini yazdı.
Tecrübeli savunmacının menajerine kendisine takım bulması yönünde talimat verdiği de belirtiliyor.
Fenerbahçe, bu sezon sadece 4 maçta forma giyen Adil Rami ile yolların ayrılması halinde stoper bölgesine takviye yapacak.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: Fenerbahçe Adil Rami