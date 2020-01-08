Adil Rami ile ilgili iddia ülkesi Fransa'dan geldi. Fransız basını, yeterince şans bulamayan 34 yaşındaki futbolcunun yönetim ile toplantı yaptığı ve ayrılık talebini ilettiğini yazdı.

Tecrübeli savunmacının menajerine kendisine takım bulması yönünde talimat verdiği de belirtiliyor.

Fenerbahçe, bu sezon sadece 4 maçta forma giyen Adil Rami ile yolların ayrılması halinde stoper bölgesine takviye yapacak.

Kaynak: TRT SPOR