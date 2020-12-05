Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
ManU'dan peş peşe 4. galibiyet
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester United, West Ham United'ı 3-1 yendi.
Haftaya 9. sırada başlayan Manchester United, puan tablosunun 5. basamağındaki West Ham United'a konuk oldu.
West Ham United, soyunma odasına 1-0 önde gitti ancak Manchester United, Pogba'nın 65, Greenwood'un 68 ve Rashford'ın 78. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.
Manchester ekibi arka arkaya 4. galibiyetini elde etti.
Bir maç eksiği bulunan Manchester United, puanını 19 çıkardı. West Ham United ise 17 puanda kaldı.
Etiketler: Premier Lig
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