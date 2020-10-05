Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Mandzukic transferi gerçekleşmedi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş Hırvat golcü Mario Mandzukic ile anlaşma sağlayamadı ve transfer gerçekleşmedi.
Transfer döneminin bitmesine saatler kala Beşiktaş'ta hareketlilik yaşandı.
Siyah beyazlılar bir süredir görüştüğü Hırvat forvet Mario Mandzukic transferini gerçekleştiremedi.
Golcü oyuncu Beşiktaş'tan 2.5 Milyon euro maaş ve 2 yıllık kontrat+3 milyon euro imza parası isteyince bu transfer gerçekleşmedi ve Hırvat golcünün transferi iptal oldu.
Etiketler: Beşiktaş mario Mandzukic transferSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 13:05
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