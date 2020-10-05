Transfer döneminin bitmesine saatler kala Beşiktaş'ta hareketlilik yaşandı.

Siyah beyazlılar bir süredir görüştüğü Hırvat forvet Mario Mandzukic transferini gerçekleştiremedi.

Golcü oyuncu Beşiktaş'tan 2.5 Milyon euro maaş ve 2 yıllık kontrat+3 milyon euro imza parası isteyince bu transfer gerçekleşmedi ve Hırvat golcünün transferi iptal oldu.