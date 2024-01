Manchester United Altay Bayındır onuruna stadında Türk bayrağı dalgalandırdı

Manchester United, sosyal medya hesabında, Old Trafford Stadyumu'nda Türk bayrağının göndere çekilme görüntüsünün yanı sıra "İlk Türk oyuncumuz onuruna Türkiye bayrağını dalgalandırıyoruz" mesajını paylaştı.

Milli kaleci Altay Bayındır'ın ilk kez formasını giydiği Manchester United, geçen hafta İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur maçında Newport County'e konuk olmuş ve maçı 4-2 kazanarak Federasyon Kupası'nda 5. tura çıkmıştı.

Flying the Turkey flag high in honour of our first Turkish Red: @AltayBayindir_1 #MUFC pic.twitter.com/yNWR2fNcJz