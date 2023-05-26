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Spor
AA 26.05.2023 14:39

Manchester City tecrübeli kaleci Scott Carson'ın sözleşmesini bir yıl uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, tecrübeli kalecisi Scott Carson ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Manchester City tecrübeli kaleci Scott Carson'ın sözleşmesini bir yıl uzattı

Manchester City Kulübü, 37 yaşındaki İngiliz file bekçisinin sezon sonu bitecek sözleşmesinin Haziran 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Bir dönem Bursaspor'da da forma giyen Carson, 2003'te başladığı profesyonel kariyerinde Leeds United, Liverpool, Aston Villa, West Bromwich Albion, Wigan ve Derby County gibi takımlarda görev yaptı.

İngiltere Milli Takımı'nın kalesini 4 kez koruyan Carson, 2019'da yedek olarak transfer edildiği Manchester City'de 2 maça çıktı.


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