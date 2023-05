Manchester City tecrübeli kaleci Scott Carson'ın sözleşmesini bir yıl uzattı

Manchester City Kulübü, 37 yaşındaki İngiliz file bekçisinin sezon sonu bitecek sözleşmesinin Haziran 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Bir dönem Bursaspor'da da forma giyen Carson, 2003'te başladığı profesyonel kariyerinde Leeds United, Liverpool, Aston Villa, West Bromwich Albion, Wigan ve Derby County gibi takımlarda görev yaptı.

İngiltere Milli Takımı'nın kalesini 4 kez koruyan Carson, 2019'da yedek olarak transfer edildiği Manchester City'de 2 maça çıktı.

.@SCarsonOfficial has signed a one-year contract extension, keeping him at City until the summer of 2024!