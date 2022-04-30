Liverpool ile kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Manchester ekibi, 13. dakikada Rodri, 54. dakikada Nathan Ake, 78. dakikada Gabriel Jesus ve 90+3. dakikada Fernandinho'nun attığı gollerle galibiyete uzandı.

Bu galibiyetle puanını 83'e çıkaran Manchester City, bir puan farkla Liverpool'dan liderlik koltuğunu geri aldı. Küme düşme tehlikesi yaşayan Leeds United ise 34 puanla 17. sırada kaldı.

Küme düşen ilk takım Norwich City

Premier Lig'de bu sezon küme düşmesi kesinleşen ilk takım Norwich City oldu.

Aston Villa deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan son sıradaki Norwich City, bitime dört hafta kala ligden düştü.