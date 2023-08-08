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Spor
AA 08.08.2023 15:59

Madalya avcısı Mete Gazoz bir kez daha adını Türk spor tarihine yazdırdı

Tokyo Olimpiyatları'nın ardından Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, bir kez daha adını Türk spor tarihine yazdırdı.

Madalya avcısı Mete Gazoz bir kez daha adını Türk spor tarihine yazdırdı
[Fotograf: AA]

2013 yılından bu yana boy gösterdiği uluslararası organizasyonlarda birçok önemli başarıya imza atan Mete Gazoz, Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenen Mete, altın madalyaya uzandı. 24 yaşındaki milli sporcu, böylece dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk okçu oldu.

Mete Gazoz, dünya şampiyonluğu sonrası yaptığı açıklamada "Bugün bu gezegendeki en iyi okçu bendim. Bundan sonra da ben olacağım." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında yapılan Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya elde eden Mete, okçuluk branşında Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandırmıştı.

Dünya şampiyonu olarak madalya koleksiyonundaki en önemli eksik parçayı da tamamlayan milli okçu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi erkekler klasik yayda hem bireysel hem de takımlarda temsil edecek.

Mete, Paris'e son olimpiyat ve dünya şampiyonu unvanıyla gidecek.

Grafik: AA[Grafik: AA]

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