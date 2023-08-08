Az Bulutlu 35.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 08.08.2023 14:41

Talisca'nın Al-Nassr'dan ayrılmayacak

İsmi Türk kulüpleriyle anılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca, kariyerini sürdürdüğü Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi ekibi Al-Nassr'da mutlu olduğunu söyledi.

Talisca'nın Al-Nassr'dan ayrılmayacak

Anderson Talisca, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kulübüyle olan sözleşmesini 3 yıl uzattığını hatırlatarak, "Hakkımda çıkan asılsız haberlerin aksine herhangi bir kulüple görüşmediğimi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ayrıca Al-Nassr'dan ayrılma niyetim de yok. Burada çok mutluyum. Önümüzdeki sezona odaklandım." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki futbolcu, Portekiz'in Benfica ve Çin'in Guangzhou takımlarının yanı sıra 2016-2018 yılları arasında da Beşiktaş'ta oynadı.

Dün basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce beraber çalıştığı Talisca ile ilgili transfer haberlerine yönelik "Talisca'yla ben de konuştum. O da gelmek istediğini söyledi ama iş ekonomiye geldiğinde 10 milyondan aşağı değil. 'Orta yol bulalım gelmek istiyorum', bunları söyledi." diye konuşmuştu.

ETİKETLER
Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Anzak Koyu'ndan Gökçeada'ya 10 saat 36 dakikada yüzdüler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:36
British Museum önünde bıçaklı saldırı
15:31
Erzincan'da yolcu otobüsünde 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi
15:28
AK Parti'de 4 aşamalı seçim planı
15:28
BM: Myanmar askeri yönetimi giderek daha sık ve yoğun savaş suçu işliyor
15:29
TBMM ikinci kez "olağanüstü" toplandı
15:10
Muş'ta iki köyün sakinleri arasındaki husumet barışla sonuçlandı
Beykoz Cam ve Billur Müzesi
Beykoz Cam ve Billur Müzesi
FOTO FOKUS
Kocaeli'de market deposunda yangın
Kocaeli'de market deposunda yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ