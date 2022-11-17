Fransa basınındaki haberlere göre, Macron, Endonezya'nın Bali Adası'nda katıldığı 17. G20 Liderler Zirvesi sonrası, Tayland'da yarın ve 19 Kasım'da düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) Zirvesi için gittiği başkent Bangkok'ta açıklamalarda bulundu.

"Sporu politize etmememiz gerektiğini düşünüyorum"

Macron, özellikle Fransız medyasının birkaç haftadır gündemden düşürmediği, Katar'da oynanacak FIFA 2022 Dünya Kupası organizasyonunun iptali tartışmalarına ilişkin soruya yanıt verdi.

"Sporu politize etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu tip sorular etkinliğin (kime verileceğinin) kararlaştırıldığı dönem sorulması gerekiyor."

Macron, 2024'te Paris'te Olimpiyat Oyunları düzenleneceğini anımsatarak, sporu politize etme girişimlerinin kötü bir fikir olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kupa ilk defa ev sahipliği yapacak Müslüman ülkeden alınmak isteniyor

İlk kez bir Müslüman ülkenin ev sahipliği yapacağı dünya kupası organizasyonu, 20 Kasım'da Katar ve Ekvador arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Fransız basınının yaklaşık bir aydır ülkedeki işçilerin yaşam koşullarının elverişsiz olduğuna, klimalı stadyumların iklime olumsuz maliyeti olacağına ve LGBT'ye müsamaha gösterilmediğine ilişkin haberler geçmesi nedeniyle Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde organizasyona yönelik boykot çağrıları yapılmaya başlandı.

Fransa'da bazı kentlerin yerel yönetimleri, boykot nedeniyle meydanlarda karşılaşmaların izlenmesi için "dev ekran" koymayacaklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Fransız ve bazı Avrupa milli takımlarının, LGBT'ye destek amacıyla kaptanlık bantlarını renkli yapmasına yönelik baskılar kabul görmemişti.

Fransa Milli Takımı kaptanı Hugo Lloris, bu tür girişimlerin uygun olmadığına işaret ederek, "Kupayı organize eden ülkeye saygı göstermeliyiz." açıklamasını yapmıştı.