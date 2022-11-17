Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, lige şanssız bir Galatasaray maçıyla başladıklarını, ardından Trabzonspor ve Ümraniyespor galibiyetleri aldıklarını hatırlattı.

"Sakat futbolcularımız açısından da bu aranın iyi olacak"

Çetin, ardından ağır hakem hatalarından kaynaklanan bir bocalama dönemine girdiklerini savundu.

"Şanssızlıklar, sakatlıklar üst üste geldi. Kaliteli oturmuş bir kadroya sahibiz. Düzeleceğine inanıyorduk. Nitekim üst üste 3 galibiyet aldık. Kupa maçını da kazandık. Verilen 40 günlük ara son günlerde transfer ettiğimiz için sezon öncesi takımla kamp yapamayan Nakajima ve Sam Larsson'a da iyi gelecektir. Sakat futbolcularımız açısından da bu aranın iyi olacağını düşünüyorum."

[Fotoğraf: AA / Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin]

"40 günlük arayı iyi değerlendirip, ligi en üst sıralarda bitirmek istiyoruz"

Çetin, takımın 10 günlük iznin ardından yeniden toplanarak çalışmalarına başlayacağını dile getirdi.

"Napoli'nin de olacağı özel dörtlü turnuvaya katılacağız. 40 günlük arayı iyi değerlendirip, ligi en üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Takımın eksiği yok. Günümüzün ekonomik koşulları ortada. Takımların hepsinin borcu var. Kulübü, şehri çok fazla borcun altına sokmaya gerek yok. Fırsat transferi ya da uzun vadede kulübe katkı sağlayacak genç futbolcu transferi şansı doğarsa olabilir ancak hedefimizde 'Şuraya transfer yapacağız' diye bir şey yok."

Haji Wright'ın Dünya Kupası'nda forma giymesi

Çetin, forvet oyuncusu Haji Wright'ın Dünya Kupası'nda forma giyeceğini hatırlatması üzerine konuştu.

"Haji bizim için önemli yatırım. Bonservisini aldık. Kendisini çok geliştirdi. Oynadıkça daha da iyi oldu. Milli takımda başarılı olacağına inanıyorum. Çok farklı bir santrafor tipi. Bana göre tipik bir 9 numara. Türkiye'nin en formda golcülerinden biri. Batshuayi ile stil olarak benziyor. İnşallah oynar. Başarılar diliyorum. Umarım kendisine kattığı değer kadar Antalyaspor'a da değer katar."