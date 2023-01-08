NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off hedefiyle sahaya çıkan iki takımdan Mavericks, konuk ettiği rakibini 10 sayı farkla geçerek son 10 maçında 8. kez kazandı.

Sezonun 23. galibiyetine imza atan Mavericks'te Luka Doncic 34 sayı, 10'ar ribaunt ve asistle bu sezon 9. kez "triple-double" yaptı. Christian Wood 28 sayı,6 ribaunt, Tim Hardaway 18 ve Jaden Hardy 15 sayıyla skora destek verdi.

Zion Williamson, Brandon Ingram ve CJ McCollum'un sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği Pelicans'ta Jonas Valanciunas 25 sayı, 10 ribaunt, Naji Marshall 24 sayı, Herbert Jones 16 sayı, 6 ribaunt, 5 top çalma ve Jose Alvarado 14 sayı, 7 asist, 5 ribauntla mücadele etti.

Lakers'tan üst üste 5. galibiyet

Çekişmeli karşılaşmada Los Angeles Lakers, deplasmanda Sacramento Kings'i 136-134 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Bu sezon 19. kez kazanan Lakers'ın yıldız ismi LeBron James, 37 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Thomas Bryant 29 sayı, 14 ribaunt, Dennis Schröder 27 sayı, 4 ribaunt ve Russell Westbrook 23 sayı, 15 asistle galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Sezonun 18. mağlubiyetini alan Kings'te De'Aaron Fox 34 sayı, 9 asist, Domantas Sabonis 25 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, Harrison Barnes 18 sayı, Kevin Huerter 17 sayı, 6 ribaunt ve Keegan Murray 16 sayı üretti.

Sonuçlar

San Antonio Spurs-Boston Celtics: 116-121

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 127-117

Chicago Bulls-Utah Jazz: 126-118

Golden State Warriors-Orlando Magic: 101-115

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 134-136

Muhabir : Doğa Kırmızıoğlu