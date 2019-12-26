Batı Konferansı'nda Los Angeles Clippers ile Los Angeles Lakers karşı karşıya geldi.

Los Angeles Clippers, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 111-106 mağlup etmeyi başardı.

Kawhi Leonard'dan 35 sayı

Bu sezon 23. kez sahadan galip ayrılan Clippers'ta Kawhi Leonard 35 sayı ve 12 ribaunt, Montrezl Harrell 18, Paul George 17 sayıyla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Son dönemdeki kötü gidişatını sürdürerek üst üste 4. maçını kaybetmesine rağmen konferansında liderlik koltuğunda oturmaya devam eden Lakers'ta Kyle Kuzma 25, Anthony Davis 24 sayı, LeBron James ise 23 sayı, 10 asist ve 9 ribauntla mücadele etti.

Kaynak: AA