Spor
Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi26 Aralık 2019 Perşembe 12:45 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 13:10
İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz yaptığı açıklamada, 48 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını kaydetti.
Sarı-kırmızılı kulüple 30 Ekim'de teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlayan Bülent Uygun, ligde takımının başında çıktığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşadı.
İlk yarının son haftasında 28 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak İstikbal Mobilya Kayserispor, 10 puanla son sırada yer alıyor.
Kaynak: AA