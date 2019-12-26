Spor
Beşiktaş'tan 'Bernard Mensah' açıklaması26 Aralık 2019 Perşembe 11:59 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 12:01
Beşiktaş Kulübü, İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcusu Bernard Mensah'ı devre arasında transfer edileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah'ın futbol takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur." denildi.
25 yaşındaki Ganalı futbolcunun Mayıs 2022'ye kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.
Kaynak: AA
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