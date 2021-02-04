Almanya Hükümeti, mutasyonlu koronavirüsün ülkeye girişini engellemek amacıyla 17 Şubat'a kadar İngiltere’ye seyahat kısıtlaması uyguluyor.

Bu gerekçeyle de Liverpool'un Almanya'ya girişine izin verilmeyeceği belirtildi. Konuyla ilgili Almanya İçişleri Bakanlığı, bir açıklama yayınladı.

Bakanlık, koronarvirüs önlemleri kapsamında Liverpool’un ülkeye girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Kısıtlamaların devam etmesi durumunda 24 Şubat'taki M'Gladbach-Manchester City maçı öncesinde de bezer bir kararın alınabileceği bildirildi.

Son 16 turu maçlarının 2 Nisan’a kadar tamamlanması kararını alan UEFA, seyahat yasaklarına takılan karşılaşmaların erteleme hakkını elinde bulunduruyor.

