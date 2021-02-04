Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
VakıfBank namağlup çeyrek finalde
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etap son maçında Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-1 yendi.
Karşılaşma, koronavirüs tedbirlerinden ötürü Polonya'nın Lodz kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynandı.
VakıfBank, 25-11, 25-20, 25-27 ve 25-14'lük setlerle mücadeleyi kazandı.
Önceki maçta çeyrek final biletini alan VakıfBank, grubu 6'da 6 yaparak tamamladı.
Salon: Lodz Spor Arena
Hakemler: Alexey Pashkevich, Alexandros Mylonakis
VakıfBank: Milena 17, Maja 4, Meliha 6, Zehra 14, Haak 24, Michelle 15, Ayça (L), Cansu, Gözde 1, Gabi
Maritza Plovdiv: Usheva 4, Paskova 15, Kamenova 1, Aguilera 6, Barakova 2, Milanova 7, Todorova (L), Chausheva 15, Drumeva, Dudova
Setler: 25-11, 25-20, 25-27, 25-14
Süre: 89 dakika (20, 23, 27, 19)
Sıradaki Haber
Fenerbahçe liderliğini sürdürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz