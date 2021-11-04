UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında lider Liverpool, Atletico Madrid'i ağırladı.

Anfield'da oynanan maçta ev sahibi Liverpool, 13. dakikada Diogo Jota ile 1-0 öne geçti. 21'de Sadio Mane farkı 2'ye çıkardı: 2-0 İki golde de Trent Alexander-Arnold asist yaptı.

[Fotoğraf: Reuters]

Atletico Madrid'de Felipe 36. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını eksik bıraktı.

Mücadelenin ilk yarısı Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda ise iki ekip de girdikleri pozisyonlardan gol üretemedi.

Grupta 4'te 4 yapan Liverpool 12 puan ve lider unvanıyla son 16 takım arasına kalmayı garantiledi. Atletico Madrid ise 4 puanda kaldı.