Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 03:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Liverpool Devlet Ligi'nde son 16'yı garantiledi
[Fotoğraf: Reuters]
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynanan 4. hafta maçında Liverpool, konuk ettiği Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 12'ye çıkaran Liverpool, son 16 turuna kalmayı garantiledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında lider Liverpool, Atletico Madrid'i ağırladı.
Anfield'da oynanan maçta ev sahibi Liverpool, 13. dakikada Diogo Jota ile 1-0 öne geçti. 21'de Sadio Mane farkı 2'ye çıkardı: 2-0 İki golde de Trent Alexander-Arnold asist yaptı.
[Fotoğraf: Reuters]
Atletico Madrid'de Felipe 36. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını eksik bıraktı.
Mücadelenin ilk yarısı Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda ise iki ekip de girdikleri pozisyonlardan gol üretemedi.
Grupta 4'te 4 yapan Liverpool 12 puan ve lider unvanıyla son 16 takım arasına kalmayı garantiledi. Atletico Madrid ise 4 puanda kaldı.
Etiketler: Liverpool Şampiyonlar Ligi
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