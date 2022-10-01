Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmada Liverpool, 4 ve 17. dakikalarda Leandro Trossard'ın attığı gollerle 2-0 geriye düştü. Roberto Firmino'nun 33 ve 54. dakikalarda fileleri havalandırmasıyla 2-2 beraberliği yakalayan Liverpool, 63. dakikada Adam Webster'in kendi kalesine attığı golle 3-2 üstünlük yakaladı.

Brighton 83. dakikada Leandro Trossard ile bir gol daha bulurken, karşılaşma 3-3 beraberlikle tamamlandı.

Bu sezon 5. kez puan kaybeden Liverpool 10 puana ulaştı. Brighton ise puanını 14'e çıkardı.

Ligde Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang'ın 38 ve Conor Gallagher'ın 90. dakikada bulduğu gollerle Crystal Palace deplasmanında 2-1 kazandı. Crystal Palace'ta Odsonne Edouard'ın 7. dakikada attığı gol, puan için yeterli olmadı.

Günün diğer karşılaşmalarınrda Newcastle United, Fulham'ı 4-1, Everton da Southampton'ı 2-1 mağlup etti. Bournemouth ile Brentford ise 0-0 berabere kaldı.