Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında bugün Suudi Arabistan ile karşılaşacak Arjantin Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Messi, Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lionel Messi, turnuvaya hazır olduklarını belirtti.

"Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Bu Dünya Kupası, diğerlerinden farklı. Katar 2022, oynadığım son Dünya Kupası olacak. Büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat. Bunu başarmaya çalışacağım. Hepimiz bunu istiyoruz."