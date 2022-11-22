Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 09:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lionel Messi Katar'da şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek istiyor
[Fotograf: AA]
Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Katar 2022'nin Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek için son şansı olduğunu ve bunu başarmak istediğini söyledi.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında bugün Suudi Arabistan ile karşılaşacak Arjantin Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Messi, Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Lionel Messi, turnuvaya hazır olduklarını belirtti.
"Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Bu Dünya Kupası, diğerlerinden farklı. Katar 2022, oynadığım son Dünya Kupası olacak. Büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat. Bunu başarmaya çalışacağım. Hepimiz bunu istiyoruz."
Etiketler: Arjantin Lionel Messi Katar Dünya Kupası
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