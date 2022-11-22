ABD ile Galler yenişemedi
Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA Dünya Kupası 2022 B Grubu mücadelesinde ABD ile Galler 1-1 berabere kaldı.
FIFA Dünya Kupası 2022 B Grubu'nda ABD ile Galler karşı karşıya geldi.
Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetti.
Müsabaka, 1-1'lik eşitlikle noktalandı.
ABD'nin golü, 36. dakikada Pulisic'in asistinde Weah'tan geldi.
????????ABD ile ????????????????????????????Galler'i karşı karşıya getiren Dünya Kupası B grubu mücadelesinde kazanan çıkmadı.— TRT Spor (@trtspor) November 21, 2022
Zorlu 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Özeti izlemek için???? pic.twitter.com/eBp47FuQzp
Stat: Ahmed bin Ali
Hakemler: Abdulrahman Al Jassim, Taleb Al Marri, Saoud Al Maqaleh (Katar)
ABD: Turner, Dest (Dk. 74 Yedlin), Zimmerman, Robinson, Ream, Adams, Musah (Dk. 74 Perry-Acosta), McKennie (Dk. 66 Aaronson), Pulusic, Weah (Dk. 88 Morris), Sargent (Dk. 74 Wright)
Galler: Hennessey, Williams (Dk. 79 Johnson), Davies, Mepham, Rodon, Roberts, Wilson (Dk. 90+3 Thomas), Ramsey, Ampadu (Dk. 90+5 Morrell), Bale, James (Dk. 46 Moore)
Goller: Dk. 36 Weah (ABD), Dk. 82 Bale (Penaltıdan) (Galler)
Sarı kartlar: Dk. 11 Dest, Dk. 13 McKennie, Dk. 51 Ream, Dk. 90+10 Perry-Acosta (ABD), Dk. 40 Bale, Dk. 45+2 Mepham (Galler)
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