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Lille Nico Gaitan ile yollarını ayırdı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, Arjantinli oyuncu Nico Gaitan ile yollarını ayırdı.
Fransız ekibinden yapılan açıklamada, devre arasında takıma katılan Gaitan'ın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunun kullanılmadığı kaydedildi.
Lille formasıyla 4 maçta oyuna sonradan dahil olan Gaitan, kariyerinde Chicago Fire, Dalian Yifang, Atletico Madrid, Benfica ve Boca Juniors takımlarında forma giymişti.
Etiketler: Fransa Birinci Futbol Ligi Ligue 1 Nico GaitanSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 21:59
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