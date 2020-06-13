Bayern Münih evinde kazandı
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yendi.
Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 31. haftasında Allianz Arena'da Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.
Ev sahibi ekibin 26. dakikada Joshua Zirkzee'nin attığı golle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada, Borussia Mönchengladbach 37. dakikada Benjamin Pavard'ın kendi kalesine gönderdiği topla eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.
Maçın 86. dakikasında Leon Goretzka'nın attığı golle Bayern Münih karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bayern Münih böylelikle sezonun bitmesine 3 hafta kala en yakın rakibi Borussia Dortmund'un 7 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Bavyera ekibi, salı günü deplasmanda Werder Bremen'e karşı oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda 30. lig şampiyonluğuna ulaşacak.
Borussia Mönchengladbach ise 56 puanda kaldı.