Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamada, Le Mans şehrinde yapılacak organizasyonda ilk kez bir Türk takımının yer alacağı belirtildi.

Açıklamada, "8 tanesi Pro/Am kategorisinde olmak üzere 24 aracın yer aldığı LMP2'de Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan tasarımı ile piste çıkacak olan 923 numaralı takımımıza başarılar diliyoruz." denildi.